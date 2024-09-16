"Безопасный город": суд отправил под стражу гендиректора компании по поставке готовой еды

Мещанский суд Москвы на два месяца отправил под стражу генерального директора одной из компаний по производству и поставке готовой еды Сергея Спиридонова.

По версии следствия, компания снабжала продуктами один из столичных социально-реабилитационных центров, где недавно отравились более 30 человек. Все обратились за медицинской помощью.

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