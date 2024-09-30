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30 сентября, 00:30

Происшествия

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в нескольких регионах России

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в нескольких регионах России

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Режим ЧС из-за лесных пожаров введен сразу в нескольких регионах России. В Рязанской области пламя распространяется по сухой траве из-за сильного ветра. Известно, что 10 жилых домов уже выгорели в Спасском районе. На данный момент там введен режим ЧС.

К ликвидации последствий в Рязанской области привлечено почти 90 человек и больше 30 единиц техники. Для тушения огня направлен вертолет Ми-8 МЧС России.

Кроме того, пожары ликвидируют и в Мордовии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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