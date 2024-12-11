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11 декабря, 07:30

Происшествия

Новости регионов: массовое ДТП произошло во Владивостоке

Новости регионов: массовое ДТП произошло во Владивостоке

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Во Владивостоке автобус с пассажирами протаранил несколько легковых автомобилей. По словам водителя, у машины отказали тормоза. Мужчина пытался избежать столкновения с попутными автомобилями и из-за этого вылетел на встречку. Остановить его смогли только несколько легковушек. О пострадавших не сообщается.

Тем временем крыша жилой многоэтажки загорелась в Кемерове в ночь на 11 декабря. Огонь охватил больше тысячи квадратных метров. С пламенем боролись 45 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Огонь удалось потушить спустя несколько часов. Никто не пострадал. По данным спасателей, 80 жильцов дома эвакуировались сами. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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