Путин назвал проколом спецслужб убийства Дугиной и генерала Кириллова

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Правоохранители и российские спецслужбы должны улучшать свою работу, чтобы не допускать "тяжелейших проколов" в ситуациях, подобных убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. На это указал Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Убийство Кириллова, конечно, значит, что наши правоохранители и специальные службы пропускают эти удары", – подчеркнул президент РФ, отметив, что инцидент с начальником войск РХБЗ является не единичным случаем.

Глава государства привел в пример убийство журналистки Дарьи Дугиной. По словам Путина, "это признаки террористического характера, действующего в Киеве режима".

Дугина погибла после подрыва машины на Можайском шоссе в Подмосковье 20 августа 2022 года. Как рассказали в ФСБ РФ, к преступлению причастны украинские спецслужбы, а исполнителем теракта стала украинка Наталья Вовк (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

В 2022 году столичный суд заочно арестовал Вовк. Также СМИ писали, что необходимый уровень военной подготовки и конспирации Вовк объясняется прохождением службы в Вооруженных силах Украины.

Между тем утром 17 декабря 2024 года у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Спустя время было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, по заданию которых приехал в Москву и получил взрывное устройство. Затем он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома, где жил Кириллов.

За совершение данного преступления злоумышленнику обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания.

