Путин заявил, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников

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Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции рассказал, что среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, однако подобные звонки им часто поступают.

Президент уточнил, что его знакомые, когда слышат неизвестный голос, сразу кладут трубку. В связи с этим он рекомендовал россиянам поступать аналогичным образом.

Путин также призвал ввести более серьезную ответственность для пособников телефонных мошенников. По словам российского лидера, соучастники таких мошенников формально ничего не делают, но понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение за такую деятельность определить уголовную ответственность, уточнил он.

Между тем Минцифры разработало комплекс законопроектов, которые обеспечат защиту граждан от действий мошенников, использующих IT-технологии. Так, граждане смогут дистанционно запретить оформление кредитов и займов через портал "Госуслуги" или банковские приложения. Чтобы снять ограничение, необходимо будет лично посетить МФЦ или отделение банка.

В случае изменения учетных данных или утечки личной информации клиента временно заблокируется возможность получения кредитов онлайн. Кроме того, будет введена система, которая позволит госорганам, банкам и цифровым платформам обмениваться информацией.

