Двое иностранных альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На Эльбрусе обнаружены тела двух иностранных альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, 22 апреля на высоте 5 300 метров на Эльбрусе незарегистрированная группа из пяти туристов обратилась за экстренной помощью – у двух участников началась горная болезнь. К месту ЧП выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Двух туристов нашли мертвыми. Отмечается, что двое иностранцев из группы спустились самостоятельно.

Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены.

Ранее сообщалось, что рыбак погиб в результате схода лавины в Окинском районе Бурятии. Трагедия произошла 2 марта. Мужчина вместе с группой осуществлял восхождение по склону к горному озеру, как сошла лавина. Группа самостоятельно вытащила тело мужчины из снежного массива.