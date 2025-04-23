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23 апреля, 15:26

Происшествия

Двое иностранных альпинистов погибли при восхождении на Эльбрус

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На Эльбрусе обнаружены тела двух иностранных альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, 22 апреля на высоте 5 300 метров на Эльбрусе незарегистрированная группа из пяти туристов обратилась за экстренной помощью – у двух участников началась горная болезнь. К месту ЧП выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Двух туристов нашли мертвыми. Отмечается, что двое иностранцев из группы спустились самостоятельно.

Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены.

Ранее сообщалось, что рыбак погиб в результате схода лавины в Окинском районе Бурятии. Трагедия произошла 2 марта. Мужчина вместе с группой осуществлял восхождение по склону к горному озеру, как сошла лавина. Группа самостоятельно вытащила тело мужчины из снежного массива.

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