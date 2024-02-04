В Дагестане машина с тремя детьми утонула в канале, один ребенок погиб

Фото: телеграм-канал "112"

Легковой автомобиль с тремя детьми, съехал в канал и утонул в пригороде Махачкалы. Очевидцам происшествия удалось вытащить детей из машины, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, автомобиль, который утонул в канале в пригороде Махачкалы, вез юных спортсменов на соревнования. За рулем находился 23-летний детский тренер ММА, он не справился с управлением.

В Минздраве Дагестана сообщили, что двоих детей, которые находились в машине, госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу. Минздрав Дагестана отметил, что состояние детей 8 и 12 лет крайне тяжелое.

Впоследствии стало известно, что один из госпитализированных детей скончался в детской клинической больнице. Сообщается, что у мальчика несколько раз останавливалось сердце.

По предварительным данным, дети с тренером торопились на соревнования, когда случилась трагедия.

Ранее автобус, который перевозил детей, опрокинулся в Чебаркульском районе Челябинской области. Авария произошла вечером 3 февраля на 34-ом километре автодороги Бишкиль–Варламово.