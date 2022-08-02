День ВДВ в Парке Горького. Прямой эфир

В этот праздничный день наша съемочная группа отправилась в Парк Горького, чтобы пообщаться с отдыхающими там десантниками и узнать об их прыжках с парашютом, мечтах и патриотических чувствах.

Днем рождения Воздушно-десантных войск считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем на парашютах впервые десантировались 12 человек для выполнения тактической задачи.

Официально День ВДВ был учрежден как памятный день указом президента Российской Федерации в 2006 году.

В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 92 года.