Рестораторы в РФ заявили о росте цен на рыбу и морепродукты

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Стоимость морепродуктов и рыбы увеличилась на 40–50%, несмотря на замену импортной продукции на отечественную, рассказали российские рестораторы РИА Новости.

"Произошло очень сильное подорожание всего, что повлекло за собой высокий рост фудкоста. В некоторых случаях он составил 40–50%. Так как мы не можем на эту сумму поднимать розничную цену, пришлось искать альтернативные ингредиенты", – отметил соучредитель группы ресторанов "Эрти", "Бурка", "Хинкали и эклеры в Ростове-на-Дону Гаджи Зулумханов.

Он также отметил, что отечественная продукция чаще была дороже импортной. При этом даже ограничение поставок не снизило цены на российские морепродукты. По словам Зулумханова, такой ход событий оказывает негативное влияние на ресторанах и себестоимости.

Ресторатор также усомнился в целесообразности открытия ресторана с морской кухней в настоящее время. "При этом есть острая потребность в продуктах ресторанного уровня: мидии, устрицы, различные виды рыбы, качественное мясо. Но количество фермеров и предпринимателей, которые хотят заниматься такими продуктами, - минимальное", – добавил он.

В холдинге Pinskiy&Co отметили, что в настоящее время практически все меню в ресторане "Магадан" основывается на отечественной рыбе и морепродуктах. Так, импортный лосось был заменен мурманским, французские устрицы – на сахалинские и крымские.

Также в меню ресторана представлены гребешок с Сахалина, камчатский краб, мурманский еж и форель из Карелии. При этом по вкусовым качествам российская продукция не уступает зарубежной.

Ранее сообщалось, что в ресторанах России фиксируется сокращение ассортимента вина иностранных производителей.

Владелец ресторана "Дом № 8" Партев Гаспарян отметил, что поставщики в среднем подняли цены на 30–35%, также выросла в цене логистика. Он сообщил, что в настоящее время проводится адаптация винной и барной карт.

По словам владельца ресторана "Л.Е.С." Руслана Стекольщикова, текущих запасов хватит на один-два года. Он указал на большие перебои с поставками продукции, отметив, что ресторан вводит в винную карту отечественную продукцию.

