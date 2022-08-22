Компания Crocs решила сменить оператора работы в России – СМИ

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Американский производитель обуви Crocs принял решение о смене оператора и схемы работы для возобновления деятельности в России. Об этом сообщает "Коммерсант".
Бренд вновь начнет работать в РФ под управлением ООО "Клэр". При этом компания уже числилась в ряде зарегистрированных в мае 2022 года. По данным издания, все российские компании будут управляться "Клэр" с целью продолжить сотрудничество с партнерами и возобновить работу точек, открытых по франшизе.
Онлайн-магазин Crocs по-прежнему не будет работать в РФ. Однако обувь можно будет купить на других онлайн-площадках, уточнил источник издания.
По данным аналитиков, американская компания могла продать свой бизнес в России с возможностью выкупа. Благодаря этому компания сможет и возобновить поставки товаров, и снизить репутационные риски.
Ранее сообщалось, что шведский обувной бренд Vagabond и польский онлайн-магазин обуви CCC также приостановили работу на российском рынке. Решение было принято в связи с введенным санкциями и ограничениями, уточнили перед закрытием в компании.
Покупателям пообещали расширить период возврата товаров после возобновления работы компаний в России.
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