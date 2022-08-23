Число погибших в результате обстрелов Донецка выросло до 4

Число погибших в результате обстрелов Донецка выросло до четырех, еще 10 человек пострадали. Об этом сообщает штаб терробороны.

Снаряды попали в здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. Поврежден фасад, правое крыло и верхний этаж. Задело также отель, где останавливаются журналисты, торговый центр, жилой дом и другие здания.

Что еще известно об обстреле на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.