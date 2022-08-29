"Деньги 24": строительство загородного дома

Россияне активно строят коттеджи. По объемам строительства жилья они обогнали всех девелоперов вместе взятых.

Откуда такие темпы? Насколько дороже стало построить собственный дом? Какие есть возможности по ипотеке? И о чем над помнить при выборе участка для строительства дома?

Об этом – в программе "Деньги 24".