Эксперт дал совет российским покупателям новых iPhone из-за нововведения в гаджетах

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Желающим приобрести iPhone 14 в России следует уточнить, из какой страны прибыл смартфон, чтобы не остаться без слота для сим-карты, рассказал главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

Отмечается, что в Соединенных Штатах гаджеты планируется выпускать без слота для сим-карт.

"eSIM можно активировать у всех российских операторов, проблем с этим нет, вы просто получаете эту услугу в офисе или через приложение и активируете eSIM на устройстве", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, проблем с устройством без слота для сим-карт в России не ожидается.

Накануне американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 в четырех модификациях, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. Главное изменение, ранее слитое в сеть, получили Pro-версии iPhone: вместо характерной "челки" они теперь имеют вырез в экране под названием Dynamic Island.

Предзаказ на новые модели смартфонов начнется 9 сентября, а базовый iPhone 14 появится в зарубежных магазинах 16 сентября. Как сообщил в четверг глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, новые устройства Apple будут поставляться в РФ по параллельному импорту, поэтому у россиян будет возможность приобрести новинки.

