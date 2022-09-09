Венгрия выступила против введения потолка цен на газ РФ

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия в ходе встречи министров энергетики государств ЕС в Брюсселе выступила против введения потолка цен на газ РФ. Об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

"Ценовой предел – это скрытая энергетическая санкция. Мы дали понять, что по энергетическим санкциям договариваться не хотим", – написал он на своей странице в соцсетях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что настало время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. По ее словам, комиссия планирует выступить с подобной инициативой уже скоро.

В свою очередь, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах отмечал, что обстановка с поставками газа в европейские государства продолжит ухудшаться. Он подчеркивал, что потребителям придется нести бремя высоких цен на энергоресурсы и в последующие годы.

Экономическая ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.