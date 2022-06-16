Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: depositphotos/wolterke

Американская компания Google оштрафована на 15 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей, сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным Google в административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации"), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 миллионов рублей", – говорится в решении мирового суда Таганского района столицы.

Кроме того, мессенджеру Threema назначен штраф в размере 800 тысяч рублей из-за отказа соблюдать идентификацию по номеру телефона пользователя.

Также сервис Internet Archive может быть оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ удалить сведения об изготовлении взрывного устройства и материалы, разжигающие межнациональную рознь.

"Поводом послужили отказ сервиса удалить страницы об изготовлении коктейля Молотова, взрывных устройств, страниц со статьями публициста Бориса Стомахина, признанные экстремистскими, где разжигается ненависть по отношению к русским, страниц с экстремистской литературой об исламе и страниц с антисемистскими материалами", – добавили в суде.

Ранее мировой суд Таганского района впервые оштрафовал Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей в РФ. Компания данное решение намерена обжаловать.

