Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

12:46
Фото: depositphotos/wolterke
Американская компания Google оштрафована на 15 миллионов рублей за отказ локализовать в России данные пользователей, сообщает ТАСС.
"Суд признал виновным Google в административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации"), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 миллионов рублей", – говорится в решении мирового суда Таганского района столицы.
Кроме того, мессенджеру Threema назначен штраф в размере 800 тысяч рублей из-за отказа соблюдать идентификацию по номеру телефона пользователя.
Также сервис Internet Archive может быть оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ удалить сведения об изготовлении взрывного устройства и материалы, разжигающие межнациональную рознь.
"Поводом послужили отказ сервиса удалить страницы об изготовлении коктейля Молотова, взрывных устройств, страниц со статьями публициста Бориса Стомахина, признанные экстремистскими, где разжигается ненависть по отношению к русским, страниц с экстремистской литературой об исламе и страниц с антисемистскими материалами", – добавили в суде.
Ранее мировой суд Таганского района впервые оштрафовал Likee на 1,5 миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей в РФ. Компания данное решение намерена обжаловать.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: