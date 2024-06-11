Депутат ГД Буцкая рассказала, как изменилась жизнь многодетных родителей в Год семьи

Почему 2024 год считается прорывным в стране и какие изменения коснулись многодетных семей? Об этом в интервью рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В ходе интервью депутат напомнила об указе президента о статусе многодетной семьи.

Большое интервью с Татьяной Буцкой выйдет во вторник, 11 июня, в эфире телеканала Москва 24.