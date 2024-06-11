Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 11:45

Общество

Депутат ГД Буцкая рассказала, как изменилась жизнь многодетных родителей в Год семьи

Депутат ГД Буцкая рассказала, как изменилась жизнь многодетных родителей в Год семьи

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

"Доктор 24": врач рассказал о влиянии работы лимфатической системы на иммунитет

Подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью 2024 года

В Гидрометцентре РФ рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 июня

До 20% месячной нормы осадков выпало в столице в ночь на 11 июня

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 89%

"Доктор 24": врач развеяла мифы о шашлыке

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 745 мм ртутного столба 11 июня

Почему 2024 год считается прорывным в стране и какие изменения коснулись многодетных семей? Об этом в интервью рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В ходе интервью депутат напомнила об указе президента о статусе многодетной семьи.

Большое интервью с Татьяной Буцкой выйдет во вторник, 11 июня, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика