Врач рассказала, чего нельзя делать после еды

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После приема пищи необходимо соблюдать ряд правил для ее качественного усвоения в организме. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Наталью Слюняеву.

После употребления пищи врач рекомендовала не ложиться, поскольку для ее переваривания требуется определенное количество энергии. Если же человек после приема пищи проведет время в лежачей позе, у него может начаться изжога или кислотный рефлюкс.

Помимо этого, сразу же после приема пищи не следует заниматься физическими нагрузками и активностями. Физнагрузка приводит к неудобствам в желудке, тошноте и даже рвоте.

"Это связано с тем, что организм направляет большое количество крови в мышцы, которые используются во время занятий спортом, тем самым уменьшая кровоток и энергию, необходимую для переваривания. Нехватка кислорода в ЖКТ также может привести к мышечному спазму", – пояснила Слюняева.

Затруднить пищеварение также может курение. Содержащийся в сигаретах никотин, уточнила гастроэнтеролог, уменьшает кислородный поток в крови, что замедлит переваривание только что употребленной пищи. Также табак имеет свойство повышать уровень кислотности в желудке и провоцировать изжогу.

Вместе с тем специалист не рекомендовала после плотного приема пищи надевать тесные и давящие на живот брюки. Подобное может привести к интенсивной выработке желудочного сока, который выбрасывается в пищевод и провоцирует затрудненное глотание.

"После еды надо дать себе разумно отдохнуть, а не пытаться реализовать все цели сразу. Только так пища пойдет на пользу, а не во вред", – сообщила Слюняева.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова сообщила, что распространенное мнение о том, что съеденная перед сном пища гниет в желудке, является мифом. Однако пищеварение во сне замедляется и пища расщепляется дольше. От этого человек может плохо спать или не очень хорошо себя чувствовать утром, уточнила врач.

