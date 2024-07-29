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29 июля, 16:00

Технологии

"Техно": столичные разработчики смогут создавать игры и анимацию любой сложности

"Техно": столичные разработчики смогут создавать игры и анимацию любой сложности

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На базе технологического кластера видеоигр и анимации, который появится в Москве в 2025 году, разработчики смогут создавать игры и 3D-анимацию любого типа и сложности. В их распоряжении будет вся необходимая инфраструктура.

Например, игровая студия Watt Studio планирует стать резидентом кластера и уже разрабатывает экшн-игру "Поезда: сквозь электрический шторм". Ее трейлеры можно увидеть в Сети.

Подробнее – в программе "Техно".

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