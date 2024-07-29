29 июля, 16:00Технологии
"Техно": столичные разработчики смогут создавать игры и анимацию любой сложности
На базе технологического кластера видеоигр и анимации, который появится в Москве в 2025 году, разработчики смогут создавать игры и 3D-анимацию любого типа и сложности. В их распоряжении будет вся необходимая инфраструктура.
Например, игровая студия Watt Studio планирует стать резидентом кластера и уже разрабатывает экшн-игру "Поезда: сквозь электрический шторм". Ее трейлеры можно увидеть в Сети.
Подробнее – в программе "Техно".