Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

22 августа, 08:00

Город

"Мой район. Новости": столичным центрам госуслуг исполнилось 13 лет

"Мой район. Новости": столичным центрам госуслуг исполнилось 13 лет

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Московские центры госуслуг отмечают 13-летие работы. В честь дня рождения в офисах "Мои Документы" для посетителей подготовили праздничную программу.

Например, на Ленинградском шоссе горожане попробуют разгадать ребусный сканворд и пройти 3D-квест. А до 25 августа гости всех МФЦ смогут посетить лекцию по кибербезопастности, мастер-класс по каллиграфии и изготовлению неоновой вывески. Победителей наградят памятными подарками.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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