Патриотические акции проходят в Москве в День Государственного флага

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва 22 августа отмечает День Государственного флага Российской Федерации, в рамках праздника в столице проводятся различные патриотические акции, выступления артистов и мастер-классы. Посетить их можно бесплатно, сообщает портал мэра и правительства со ссылкой на различные департаменты города.

В ночь с 21 на 22 августа в Москве прошел автопробег, организованной общественниками сообщества "STOлица" и городским комитетом общественных связей и молодежной политики. Украшенные флагами страны и регионов РФ автомобили отправились с проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Всего в мероприятии приняли участие около тысячи водителей.

В четверг, 22 августа, участники сообщества будут поздравлять горожан с праздником и раздавать им стикерпаки и ленты-триколоры. Получить подарок можно в 20 парках Москвы, включая "Фили", "Красная Пресня", а также сад "Эрмитаж" и Парк Горького. В 12 часов возле Музея Победы развернут самый большой флаг страны площадью более тысячи квадратных метров, а в 16 часов здесь же начнется концерт "Россия – это мы".

Музыкальные представления можно услышать и на Северном речном вокзале, в 13 часов здесь пройдет шествие оркестра Минтранса РФ, а затем курсанты из Академии водного транспорта поднимут триколор. До 17 часов здесь состоится праздничная программа, включая мастер-классы и квест "В поисках сокровищ".

Аналогичные мероприятия ожидают горожан в парках, подведомственных Депкульту города. Посетители Таганского парка с 16 до 18 часов посетят мастер-класс с аппликацией из перламутра, а затем смогут послушать концерт классической музыки. С 16 часов в Зеленом театре Бабушкинского парка прозвучат патриотические песни, а гости получат сувениры и также примут участие в мастер-классах. С 19 часов здесь же выступит певец Марат Крымов.

В тот же день в 15 часов в парке "Красная Пресня" горожанам предложат нарисовать флаг страны на асфальте, а в 17 часов уже изготовить флаг своей семьи. В 14 часов четверга в саду "Эрмитаж" пройдут мастер-классы по живописи, а с 16 часов гости смогут раскрасить мелками изображения российских регионов.

На точке "Телепорт" форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Парке Горького также можно будет отметить праздник. Здесь с 12:00 до 14:30 часов пройдут мастер-классы по созданию ветряков в цветах триколора, а в 15 часов предложат сделать брелок с флагом РФ. С 17:30 до 19:30 здесь научат создавать сумки с уникальным дизайном. В 16 часов здесь прозвучат патриотические песни, а в 18 часов начнется фильм "Батальонъ".

В честь праздника Москву украсили свыше 2 200 флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском. Праздничное оформление получили Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные.

