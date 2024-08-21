Фестиваль "Спасская башня" в 2024 году посвятят защитникам Отечества

Организаторы XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" приняли решение посвятить его в 2024 году защитникам Отечества, которые защищали государство во все эпохи.

Организаторы фестиваля хотят художественными средствами подчеркнуть, что чтят память и подвиги наших соотечественников, которые защищают и защищали страну. Кроме вечерних шоу, в программу мероприятий входит много дополнительных событий и специальных проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

