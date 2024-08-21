Аэропорты Московского региона работают штатно после ограничений из-за атаки беспилотников

Аэропорты в Москве и Московской области заработали в штатном режиме после ограничений, вводимых из-за атаки беспилотников, сообщает Росавиация. Изменения в расписании вводили во Внуково, Домодедово и Жуковском, чтобы обеспечить безопасность полетов. Восемь рейсов отправили на запасные аэродромы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет, заявили в ведомстве.

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 10 БПЛА, летевших в сторону Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.