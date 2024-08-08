"Город без окраин": Митино

Героиня программы Зулейха Шулятьева увлеклась историей района, начиная с времен Лжедмитрия II и до момента, когда район Митино вошел в состав Москвы в середине 1980-х годов. А когда она нашла около своего дома старинную вещь, то решила обязательно выяснить, когда и кто ее потерял.

Что сказали героине о ее артефакте в школе археологов? Почему Цариков переулок на карте района есть, а все дома, стоящие там, имеют другие почтовые адреса? И зачем метростроители "изогнули" платформу станции метро "Пятницкое шоссе"?

Подробнее – в программе "Город без окраин".

