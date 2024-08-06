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06 августа, 10:45

Город

"Город без окраин": Замоскворечье

"Город без окраин": Замоскворечье

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Герой программы Михаил Минаев – житель Замоскворечья в третьем поколении. В доме на острове Балчуг родился его отец, здесь жил его дед. Михаилу тут знакомы каждый двор и каждое здание – в детстве он вместе с соседскими мальчишками исследовал все закоулки этого рукотворного острова на Москве-реке.

Михаил Минаев пройдется по родным местам, вспоминая годы юности, а вечером его ждет концерт в Доме музыки. Подробнее – в программе "Город без окраин".

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