"Город без окраин": Куркино

Иван Краюшкин – житель района Куркино в седьмом поколении. Он заведует небольшим краеведческим музеем при Храме иконы Божией Матери. Для небольшой экспозиции он делает несколько фотографий района, чтобы запечатлеть то, как меняется его малая родина.

Куркино – уникальный район, ведь он является единственным экспериментальным в Москве. Здесь при застройке сохранили природный ландшафт и обилие зелени. В районе есть заповедная зона реки Сходни, часть некогда действующей велотрассы Василия Сталина, а также сохранилась усыпальница семьи доктора Захарьина, которую построил архитектор Федор Шехтель.

Подробнее – в программе "Город без окраин".