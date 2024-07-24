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24 июля, 10:45

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"Город без окраин": Куркино

"Город без окраин": Куркино

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Иван Краюшкин – житель района Куркино в седьмом поколении. Он заведует небольшим краеведческим музеем при Храме иконы Божией Матери. Для небольшой экспозиции он делает несколько фотографий района, чтобы запечатлеть то, как меняется его малая родина.

Куркино – уникальный район, ведь он является единственным экспериментальным в Москве. Здесь при застройке сохранили природный ландшафт и обилие зелени. В районе есть заповедная зона реки Сходни, часть некогда действующей велотрассы Василия Сталина, а также сохранилась усыпальница семьи доктора Захарьина, которую построил архитектор Федор Шехтель.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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