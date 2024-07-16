Строительство первой очереди центра "Бизнес Сити" завершается в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор завершает возведение первого корпуса многофункционального офисно-делового центра "Бизнес Сити" в деревне Мамыри района Коммунарка в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь постройки составит 21,4 тысячи "квадратов", отметил вице-мэр. По его словам, это позволит создать в районе около тысячи рабочих мест. Все строительные работы планируется закончить к концу текущего года.

Ефимов подчеркнул, что в ходе развития территорий ТиНАО Москва придерживается принципа сбалансированной застройки. Таким образом, наряду со строительством жилья здесь возводят социальные объекты и развивают транспортную инфраструктуру.

На восьми из девяти этажей бизнес-центра расположатся офисы. Для удобства работников в здании установят шесть лифтов, на подземном этаже оборудуют паркинг. Также здесь разместят общественные помещения и кафе. Застройщиком выступает компания "Корбис-М".

Кроме того, после завершения основных работ специалисты приступят к благоустройству прилегающей территории. Так, они обустроят тротуары и пешеходные зоны, установят скамейки, высадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны и цветники. Кроме того, будет организован подъезд к бизнес-центру с дублера Калужского шоссе и достроена открытая парковка на 130 машино-мест.

На сегодняшний день в ТиНАО расположено около 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий, добавил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Инвесторы активно вкладывают средства в создание техно- и индустриальных парков.

"Множество вакансий также сформировалось в последние годы в сегменте потребительского рынка и услуг на предприятиях малого бизнеса, арендовавших помещения на первых этажах новых жилых комплексов", – подчеркнул Жидкин, уточнив, что это позволило создать свыше 20 десятков тысяч дополнительных рабочих мест.

Накануне Москва выделила четыре участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в районах Троицком, Краснопахорском, Бекасово и Вороново ТиНАО. На каждом из них можно будет возвести дом площадью 240 квадратных метров, а также разместить гараж или хозяйственный блок.

До этого в ТиНАО выделили четыре гектара земли для строительного кластера у поселка Спортбазы. Договор на территорию возле поселка Спортбазы был заключен на 5 лет, за это время здесь должны возвести предприятие площадью 32 тысячи квадратных метров.