Участок для индустриального кластера выделен у поселка Спортбазы в ТиНАО

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Городские власти в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) выделили инвестору четыре гектара земли для строительного кластера у поселка Спортбазы в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На производстве создадут более 340 рабочих мест. Вложения в реализацию проекта могут составить 2,9 миллиарда рублей", – рассказал вице-мэр.

Застройщиком объекта выступит фирма "Брусника. Индустриализация. Москва", входящая в компанию "Брусника". Договор на территорию возле поселка Спортбазы был заключен на 5 лет, за это время здесь должны возвести предприятие площадью 32 тысячи квадратных метров, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что здесь будут изготавливать железобетонные конструкции для лестничных площадок и проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий. Инвестор стал первым резидентом кластера, который уже получил участок, а после оформления документов сможет начать реализацию проекта.

"В целом новый отраслевой кластер объединит несколько высокотехнологичных производств по выпуску железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другой продукции", – добавил он.

Всего здесь смогут работать свыше 30 тысяч человек, заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что городские власти выделили уже 10 земельных участков площадью 131,3 гектара в рамках МаИП для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Здесь должны появиться как строительные и машиностроительные, так и пищевые и электронные производства.

