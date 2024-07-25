"Город без окраин": Южное Медведково

В Южном Медведкове Надежда Царева живет всю жизнь. Все ее воспоминания из детства и юности связаны с родным районом. Здесь ее отец вместе с соседями по дому мастерил для детей песочницы. В этом же месте росли самые вкусные, по ее мнению, яблоки.

Царева говорит, что ее детство было очень счастливым, однако один факт ее расстраивал – в районе не было места, где можно было бы искупаться. Но, как только Надежда узнала о бассейне под открытым небом, построенном недавно поблизости, она сразу решила его посетить.

Подробнее – в программе "Город без окраин".