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24 июля, 13:00

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Новый подход к оказанию ревматологической помощи реализовали в столице

Новый подход к оказанию ревматологической помощи реализовали в столице

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В Москве реализован новый подход к оказанию ревматологической помощи. Открыты специальные межокружные центры, где врачи провели более 230 тысяч приемов. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что лечение ревматических заболеваний – это длительный процесс, который требует непрерывного наблюдения у специалистов. Создание межокружных ревматологических центров помогло ускорить и постановку диагнозов, и начало лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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