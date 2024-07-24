24 июля, 13:00Город
Новый подход к оказанию ревматологической помощи реализовали в столице
В Москве реализован новый подход к оказанию ревматологической помощи. Открыты специальные межокружные центры, где врачи провели более 230 тысяч приемов. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
Она отметила, что лечение ревматических заболеваний – это длительный процесс, который требует непрерывного наблюдения у специалистов. Создание межокружных ревматологических центров помогло ускорить и постановку диагнозов, и начало лечения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.