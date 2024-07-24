Новый подход к оказанию ревматологической помощи реализовали в столице

В Москве реализован новый подход к оказанию ревматологической помощи. Открыты специальные межокружные центры, где врачи провели более 230 тысяч приемов. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что лечение ревматических заболеваний – это длительный процесс, который требует непрерывного наблюдения у специалистов. Создание межокружных ревматологических центров помогло ускорить и постановку диагнозов, и начало лечения.

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