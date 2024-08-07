"Город без окраин": Строгино

Москвичка Елена Тригуб живет в поселке Троице-Лыково, который входит в состав района Строгино. Рядом с поселком находится старинная усадьба с древними храмами и живописным парком и Троицкая набережная. Летом оттуда Елена начинает прогулки на сапборде, который она освоила пять лет назад.

В выпуске героиня программы покатает своих племянников, но перед этим заберет их с лучшего памп-трека в Москве и узнает, что нового появилось в Культурном центре "Строгино", который стал одной из главных событийных площадок Северо-Западного округа столицы.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

