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07 августа, 10:45

Город

"Город без окраин": Строгино

"Город без окраин": Строгино

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Москвичка Елена Тригуб живет в поселке Троице-Лыково, который входит в состав района Строгино. Рядом с поселком находится старинная усадьба с древними храмами и живописным парком и Троицкая набережная. Летом оттуда Елена начинает прогулки на сапборде, который она освоила пять лет назад.

В выпуске героиня программы покатает своих племянников, но перед этим заберет их с лучшего памп-трека в Москве и узнает, что нового появилось в Культурном центре "Строгино", который стал одной из главных событийных площадок Северо-Западного округа столицы.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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