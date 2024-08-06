Гастрономический конкурс пройдет на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Его участникам предстоит приготовить оригинальное блюдо исключительно из продуктов отечественного происхождения весом не менее 150 граммов и стоимостью 300 рублей.

Угощения презентуют на большой сцене и поделятся секретами приготовления на двух открытых мастер-классах для гостей форума-фестиваля. Конкурсантов оценит профессиональное жюри с участием именитых столичных рестораторов, поваров и критиков. В их числе владелец холдинга Pinskiy&Co Антон Пинский.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

