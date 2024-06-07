Собянин: в Москве будет построен уникальный завод по производству медпрепаратов

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Сергей Собянин подписал соглашение, согласно которому в Москве построят завод по производству лекарств из плазмы крови. Новое предприятие будет развернуто в ОЭЗ "Технополис "Москва".

По словам генерального директора АО "Фармстандарт" Дмитрия Зайцева, производство планируют запустить к концу 2026 года. Завод будет выпускать иммуноглобулин, альбумин и другие препараты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.