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07 июня, 14:15

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Собянин: в Москве будет построен уникальный завод по производству медпрепаратов

Собянин: в Москве будет построен уникальный завод по производству медпрепаратов

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На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Сергей Собянин подписал соглашение, согласно которому в Москве построят завод по производству лекарств из плазмы крови. Новое предприятие будет развернуто в ОЭЗ "Технополис "Москва".

По словам генерального директора АО "Фармстандарт" Дмитрия Зайцева, производство планируют запустить к концу 2026 года. Завод будет выпускать иммуноглобулин, альбумин и другие препараты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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