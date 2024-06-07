Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

На полях ПМЭФ-2024 мэр Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников подписали Меморандум о создании единого инвестиционного портала. Ожидается, что он поможет бизнесу и власти быстрее разрабатывать и реализовывать проекты для российской экономики.

Завершить создание портала планируется в 2027 году. Москва вложит в разработку проекта 300 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

