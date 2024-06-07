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07 июня, 12:45

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Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

Собянин и Решетников подписали меморандум о создании Единого инвестпортала РФ

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На полях ПМЭФ-2024 мэр Сергей Собянин и министр экономического развития Максим Решетников подписали Меморандум о создании единого инвестиционного портала. Ожидается, что он поможет бизнесу и власти быстрее разрабатывать и реализовывать проекты для российской экономики.

Завершить создание портала планируется в 2027 году. Москва вложит в разработку проекта 300 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
мэр МосквыэкономикавидеоЕвгения Мирошкина
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