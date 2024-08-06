Концерт молодых артистов-блогеров пройдет в "Лужниках" в рамках "Москвы 2030"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Концерт молодых артистов-блогеров пройдет в День строителя, 11 августа, на площадке форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Концерт начнется в 17:00 на большой сцене на парковке Южного спортивного ядра. Перед гостями фестиваля выступят Кристина Карамелька, Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, Никита Шульгин, Тема Туленов, Соня Сафарова, ⁠⁠Марьяна Ми, Марьяна Локель, Вау Вероника и Saasha.

Концерт пройдет при поддержке столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

А для детской аудитории форума-фестиваля в "Лужниках" работает тематическая площадка "Сам себе строитель". Здесь юные гости смогут попробовать себя в роли строителя или архитектора, собственными руками возвести различные объекты и придумать сценарии их использования.

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" также открылась выставка арт-объектов под открытым небом "Портал. Арт". Она разместилась в инновационном центре "Сколково". На выставке представлена инсталляция 12-метрового космонавта, единорога, планеты, 8-метровой цепи ДНК и других объектов творчества и достижений столицы.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" открылся в столице 1 августа. В каждом районе Москвы будут проводить выставки, спектакли, концерты, шоу и дискотеки, а также другие различные активности. Все мероприятия, которые будут организованы на 30 площадках с 1 августа по 8 сентября включительно, будут бесплатными для горожан. Однако на некоторые мастер-классы или экскурсии понадобится регистрация.

