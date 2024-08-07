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07 августа, 07:15

Город

Мультимедийную экспозицию "Город будущего" представили в "Зарядье"

Мультимедийную экспозицию "Город будущего" представили в "Зарядье"

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В парке "Зарядье" гостям фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" представили мультимедийную экспозицию "Город будущего". С помощью современных форматов там показаны знаковые градостроительные объекты и достижения, а также проекты ближайших лет.

А площадку в "Лужниках" оценили родители с детьми. Там появилась игровая зона, стилизованная под строительную площадку с башенным краном.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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