Сергей Собянин рассказал о реставрации московских театров

В двух московских театрах идут реставрационные работы, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В Театре Олега Табакова специалисты воссоздают лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку, а в Мастерской "12" Никиты Михалкова восстанавливают оселковый мрамор и фасадную штукатурку. Также там отреставрируют лестницы, поручни и входную группу.

На каком этапе находятся строительные работы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

