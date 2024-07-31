Проходка вентиляционного ствола завершена между "Крымской" и "Академической"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стволопроходческий комплекс (СПК) "Валентина" завершил проходку вентиляционного ствола между станциями "Крымская" и "Академическая" строящейся Троицкой линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"До начала стволопроходки были проведены подготовительные мероприятия по выносу городских инженерных сетей из зоны строительства и переустройству проходивших здесь трамвайных линий. Проходка началась в середине июня", – объяснил он.

Речь идет об объекте глубиной 49 метров и диаметром 8,5 метра, который разместили на Большой Черемушкинской улице. Работы на этом участке осложнялись плотной застройкой, песчано-глинистая породой и водонасыщенными песками, однако строителям удалось установить 48 железобетонных колец высокоточной обделки.

Для "Валентины" ствол стал уже девятой проходкой в Москве, ранее СПК работал на Арбатско-Покровской и Солнцевской линиях метро, а также прошел два вертикальных ствола на Троицкой линии.

"Линия будет связана пересадками с Сокольнической, Большой кольцевой, Калужско-Рижской ветками и МЦК", – напомнил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Строительство еще нескольких станций Московского метрополитена планируется завершить к концу 2024 года. Так, осенью для пассажиров должен открыться участок линии от "Новаторской" до "Тютчевской" с четырьмя станциями, а до конца года достроят еще три станции – от "Тютчевской" до "Коммунарки" и "Новомосковской".

