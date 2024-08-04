Собянин рассказал, как ВДНХ отметила свое 85-летие

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Главная выставка страны, ВДНХ, отметила свое 85-летие. Подробнее о прошедших мероприятиях рассказал Сергей Собянин.

"С 1 по 4 августа 1 миллион человек посетил около 100 мероприятий. На новой канатной дороге прокатились 32 500 гостей", – написал мэр столицы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник добавил, что интерактивное представление, посвященное истории самых известных скульптур выставки, прошло на площади перед Главным входом на ВДНХ. Кроме того, на площади Промышленности состоялось танцевальное шоу, а в парке "Останкино" появилась ретроплощадка, где выступали артисты в костюмах довоенного времени.

На летней эстраде исполнялась музыка из известных отечественных фильмов, также на территории выставки прошли спортивные состязания, кулинарные шоу, тематические активности и многое другое.

Ранее Собянин напомнил, что возрождение ВДНХ началось 10 лет назад, в 2014 году. С того момента реставраторы завершили работы на 38 исторических памятниках, павильонах и других объектах исторического наследия. Теперь выставку каждый год посещают 30 миллионов человек.

