Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

В пятницу, 21 июня, прошел технический пуск первого участка Троицкой линии метро с четырьмя станциями. Полноценное движение поездов по этим станциями планируют открыть в начале осени, сообщил Сергей Собянин.

Новый тоннель дополнительно исследуют с помощью диагностического комплекса. Работу всех систем: автоматики, телемеханики, управления движением поездов, поездной и диспетчерской радиосвязи специалисты проверяют на минимальной скорости – 10 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

