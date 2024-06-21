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21 июня, 22:15

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Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро – Собянин

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Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро

Собянин: проведен технический пуск первого участка Троицкой линии метро

В пятницу, 21 июня, прошел технический пуск первого участка Троицкой линии метро с четырьмя станциями. Полноценное движение поездов по этим станциями планируют открыть в начале осени, сообщил Сергей Собянин.

Новый тоннель дополнительно исследуют с помощью диагностического комплекса. Работу всех систем: автоматики, телемеханики, управления движением поездов, поездной и диспетчерской радиосвязи специалисты проверяют на минимальной скорости – 10 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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