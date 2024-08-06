Хозяин квартиры потребовал выселить семью вундеркинда Алисы Тепляковой

Семью вундеркинда Алисы Тепляковой хотят выселить из арендованного жилья. Хозяин квартиры потребовал их съехать, однако жильцы отказываются.

По словам главы семьи Евгения Теплякова, они исправно платили аренду, а полиция не помогает в разрешении этого конфликта. Тепляков хочет привлечь к своей проблеме общественность.

Почему многодетную семью пытаются выселить из съемной квартиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

