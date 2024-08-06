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06 августа, 12:15

Общество

Хозяин квартиры потребовал выселить семью вундеркинда Алисы Тепляковой

Хозяин квартиры потребовал выселить семью вундеркинда Алисы Тепляковой

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Семью вундеркинда Алисы Тепляковой хотят выселить из арендованного жилья. Хозяин квартиры потребовал их съехать, однако жильцы отказываются.

По словам главы семьи Евгения Теплякова, они исправно платили аренду, а полиция не помогает в разрешении этого конфликта. Тепляков хочет привлечь к своей проблеме общественность.

Почему многодетную семью пытаются выселить из съемной квартиры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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