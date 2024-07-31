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31 июля, 11:45

Туризм

Лучшие туристические маршруты по столице выбрали в ходе конкурса "Покажи Москву!"

Лучшие туристические маршруты по столице выбрали в ходе конкурса "Покажи Москву!"

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Лучшие туристические маршруты по столице выбрали жители города в ходе конкурса "Покажи Москву!". Самыми интересными назвали Шелепиху, Олимпийскую деревню, районы Кузьминки и Орехово-Борисово. Маршруты составляли и предлагали горожане.

Победителей определяло экспертное жюри. Самому юному участнику оказалось восемь лет: мальчик представил прогулку по старинным промышленным предприятиям Шелепихи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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