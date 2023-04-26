20:32Общество
Юрист прокомментировал судебные разбирательства семьи Алисы Тепляковой с МГУ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Юрист Антон Папков рассказал о перспективах судебного разбирательства между семьей 10-летней Алисы Тепляковой и МГУ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Уточняется, что Тепляковым позволили предъявить иск по месту жительства. Сейчас дело рассматривается Зюзинским районным судом.
"Иск к МГУ может быть о защите прав потребителей и о защите прав субъекта персональных данных, к разглашению которых у Тепляковых были претензии. Точнее сказать пока сложно", – отметил Папков.
По мнению юриста, суд не станет удовлетворять требования Тепляковых о возврате денег за обучение. Эксперт объяснил, что похожее дело уже было: несовершеннолетний студент-медик прогуливал занятия в университете, а его законный представитель решил, что платить за пропущенные лекции он не должен. Тогда суд принял решение удовлетворить иск вуза к ответчику – счел необходимым взыскать задолженность.
Папков объяснил, что аргумент о непосещении занятий является несостоятельным, поскольку не было подано заявления об отчислении, а также не были указаны уважительные причины невозможности получения образовательных услуг.
Эксперт уточнил, что сама Алиса не является истцом. Он также считает, что судебные заседания будут проходить открыто. В рамках разбирательств станет известно о том, где учится девочка. Папков напомнил, что отец Алисы ранее жаловался, что психфак МГУ не отвечает на направленные им письма с требованием зачесть результаты обучения на дистанте в других учебных заведениях.
Юрист рассказал, что Тепляковы часто затевают судебные тяжбы, однако не все они освещаются в средствах массовой информации. Семья постоянно судится, но выигрывает не так много, добавил он.
Папков также прокомментировал историю с учебой сразу в нескольких вузах. Он указал, что Алису должны были отчислить из МГУ за пропуски и задолженность. В свою очередь, ее отец в соцсетях сообщает, что девочка продолжает учиться на втором курсе, и опровергает информацию об учебе в нескольких образовательных учреждениях. В Сети же были распространены сканы приказов о зачислении в четыре вуза на пять специальностей.
В сентябре 2021 года восьмилетняя Алиса поступила на факультет психологии в МГУ.
В конце декабря отец девочки устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой, пока ждал свою дочь с экзамена. Мужчина утверждал, что аттестация по предмету проводилась с нарушениями процедуры. Тепляков заявил, что дочь готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь.
По факту произошедшего отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку.
18 апреля стало известно, что родители Тепляковой подали иск на Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
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