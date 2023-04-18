Семья Алисы Тепляковой подала в суд на МГУ

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Родители вундеркинда Алисы Тепляковой подали иск на Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным издания, заседание должно было состояться во вторник, 18 апреля, но оно оборвалось, так и не успев начаться. Претензии истца – родителей Тепляковой – пока неизвестны. Однако, учитывая предыдущие публичные заявления многодетной семьи, можно предположить, что речь идет о возврате денежных средств за обучение или компенсации морального вреда. Новая дата судебного заседания назначена на 4 мая 2023 года.

Отец Алисы, Евгений Тепляков, часто жаловался на руководство университета в личном блоге. Он обвинял МГУ в незаконном использовании персональных данных несовершеннолетней, а также в "нарушении договоренностей". Возможно, эти причины и стали основой для иска о взыскании денежных средств.

В сентябре 2021 года восьмилетняя Алиса поступила на факультет психологии в МГУ.

В конце декабря отец девочки устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой, пока ждал свою дочь с экзамена. Мужчина утверждал, что аттестация по предмету проводилась с нарушениями процедуры. Тепляков заявил, что дочь готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь.

В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа. По факту произошедшего отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку.

В июле 2022 года Евгений Тепляков подал документы за своих детей в университет "Синергия". Он выразил желание, чтобы Алиса и ее младший брат Хеймдалль осваивали все программы одновременно.

Однако, согласно правилам приема в университет, поступить могут достигшие 14 лет абитуриенты. Ректор вуза предложил ввести такой ценз во всех университетах.

Позже суд признал законным отказ в зачислении Алисы Тепляковой в "Синергию". Отец семейства хотел, чтобы Алиса и ее младший брат Хеймдалль осваивали все программы одновременно.