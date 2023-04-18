Матвиенко предложила внедрить новую систему оплаты труда педагогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться к президенту РФ с вопросом изменения системы оплаты труда преподавателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Считаю, что в Год педагога и наставника внедрение новой системы оплаты труда педагогических работников стало бы правильным и своевременным решением. Поэтому предлагаю от имени нашего совета обратиться с соответствующей инициативой в адрес главы государства, если вы поддержите", – сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Глава Совфеда отметила, что многие талантливые выпускники педагогических вузов не работают по специальности, в том числе из-за низкого размера заработной платы в системе школьного образования.

"Как мы полагаем, это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат пригарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда", – добавила Валентина Матвиенко.

Спикер СФ напомнила, что в 2022 году в шести российских регионах уже была внедрена новая система оплаты труда педагогов. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, у нововведения "уже есть конкретные результаты".

Новая система предполагает, что заработная плата будет формироваться из:



ставки заработной платы на основе квалификационного уровня, порядок определения которых утверждает кабмин;

выплат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера, размер и условия назначений которых также определяет правительство;

дополнительные компенсационные и стимулирующие выплаты от регионов.

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