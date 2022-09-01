Алиса Теплякова не дала согласия на зачисление в университет "Синергия"

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Десятилетняя Алиса Теплякова и ее брат Хеймдалль не дали согласие на зачисление на бюджетное или платное отделение в университет "Синергия", сообщает РИА Новости.
"Алиса и Хеймдалль Тепляковы не предоставили согласие на зачисление в университет "Синергия" ни на бюджетные места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, ни на платное обучение", – отметили в вузе.
В МГУ имени Ломоносова, куда Теплякова поступила на платное обучение на факультет психологии, она также не появилась. В вузе отметили, что контактов с ее семьей нет.
"По-моему, по закону ее нельзя отчислить, она имеет год после того, как она экзамены не сдала", – уточнил завкафедрой нейро- и патопсихологии МГУ Александр Тхостов.
Евгений Тепляков подал документы на своих детей в университет "Синергия" вечером 22 июля. Он выразил желание, чтобы его дети осваивали все программы одновременно.
Однако, согласно правилам приема в университет, поступить могут достигшие 14 лет абитуриенты. Ректор вуза предложил ввести такой ценз во всех университетах.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
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