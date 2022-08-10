Алису Теплякову не приняли на бюджет в университет "Синергия"

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Во вторник, 9 августа, вузы опубликовали списки зачисленных на бюджетные места на основном этапе вступительной кампании, однако 10-летней Алисы Тепляковой этих списках не значится. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В пресс-службе университета рассказали, что Алиса подавала документы на бюджетные места по программам информационные системы и технологии и педагогическое образование.

"Однако на сдачу внутреннего вступительного испытания по направлению педагогическое образование не явилась, оригиналы документов в приемную комиссию также не предоставила", – пояснили в вузе.

При этом Алиса продолжает участвовать в конкурсе на платное обучение по пяти направлениям: прикладная информатика, менеджмент (управление проектами), экономика (банковское дело), информационные и системы и технологии, педагогическое образование.

Ее восьмилетний брат Хеймдалль выбрал четыре направления: менеджмент (общий менеджмент); менеджмент (управление проектами), бизнес-информатика, экономика.

Евгений Тепляков подал документы на своих детей в университет "Синергия" вечером 22 июля. Он выразил желание, чтобы его дети осваивали все программы одновременно. Однако, согласно правилам приема в университет, поступить в вуз могут достигшие 14 лет абитуриенты. Ректор вуза предложил ввести такой ценз во всех университетах.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

