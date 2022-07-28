Отказывать вундеркиндам в поступлении в вуз из-за возраста незаконно – юрист

Отец 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений подал документы на поступление девочки в частный университет "Синергия". Там их приняли, однако предупредили, что в поступлении откажут: локальные правила не позволяют принимать абитуриентов младше 14 лет. Более того, ректор "Синергии" Артем Васильев обратился в Минобрнауки с идеей на законодательном уровне ввести возрастной ценз для поступления в вузы. Разбираемся, приведет ли случай с Тепляковыми к запрету на зачисление вундеркиндов в российские университеты.

День сурка

Фото: скриншот телеканала Москва 24

История москвички Алисы Тепляковой, которая в 8 лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ, но не сдала сессию, получила продолжение. 22 июля отец девочки Евгений подал документы на поступление уже 9-летней Алисы, а также ее 8-летнего брата Хеймдалля в частный университет "Синергия". В вузе рассказали, что Алиса подала документы на пять образовательных программ, а Хеймдалль – на четыре. Отец вундеркиндов планирует, что Алиса и Хеймдалль освоят все образовательные программы одновременно, уточнили в университете.

Документы у Тепляковых приняли, однако предупредили, что откажут в поступлении из-за возрастного ценза, который установлен локальным актом вуза, рассказали Москве 24 в пресс-службе.





пресс-служба университета "Синергия" В Университете "Синергия" есть ограничения для поступающих. Согласно правилам приема, <...> поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет и сдавший ЕГЭ.

Студенты "Синергии" уже с первого курса должны проходить стажировки у работодателей-партнеров. Однако по Трудовому кодексу в России работодатель не может принимать на стажировку детей младше 14 лет, пояснили в заведении. В этой связи ни Алиса, ни Хеймдалль не смогут выполнить требования образовательных программ, добавили в пресс-службе.

"Если гипотетически представить Алису студенткой, то встает вопрос: каким образом Алиса Теплякова будет проходить практику, ведь в рамках этой программы предусмотрено ведение уроков в школе. Как 10-летний ребенок будет вести уроки в школе? Это нонсенс", – рассказали в университете.

25 июля стало известно, что ректор "Синергии" Артем Васильев обратился в Минобрнауки с предложением рассмотреть возможность внести изменения в федеральное законодательство, в частности ввести возрастной ценз для абитуриентов. Он полагает, что обучаться в вузе могут только граждане как минимум c 16 лет.

В ответ отец Алисы пригрозил ректору судебным иском.





Евгений Тепляков отец 9-летней студентки психфака МГУ, абитуриентки университета "Синергия" Никаких законных оснований не брать лично нас нет и быть не может. <...> Васильев за свой беспредел ответит в суде, договоры, если не захочет по-хорошему, его заключить принудят.

Тепляков добавил, что в российских вузах по закону "нет и не может быть" возрастных ограничений на прием. "В уставе "Синергии" их (возрастных ограничений. – Прим. ред.) нет, мы проводили видеосъемку устава. В правилах приема их тоже нет", – написал мужчина у себя в "Живом Журнале".

В этом году все вузы должны были опубликовать конкурсные списки абитуриентов 27 июля: по ним поступающие могут оценить свои шансы и окончательно определиться с выбором учебного заведения и направлением. Согласие на зачисление можно будет подать до 3 августа включительно, а 9 августа вузы опубликуют приказы о зачислении на бюджет.



Между тем 25 июля завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов рассказал, что Алиса до сих пор числится в университете, но не выходит на связь.

Возрастной ценз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России действительно отсутствуют возрастные ограничения для поступления в вузы, и отказ "Синергии" по причине возрастного ценза будет незаконным. Об этом Москве 24 рассказала юрист Маргарита Курашина. "Высшее образование – единственный из всех видов образования, в рамках которого при поступлении нет ограничения минимального возраста", – уточнила юрист.





Маргарита Курашина юрист Таким образом, установление минимального возрастного ценза для абитуриентов незаконно. Помимо того что такие условия нарушают регулирование, установленное законом, они еще и нарушают право каждого человека на получение образования. В данном случае такое право ставится в зависимость от возраста, что в законе не указано.

Эксперт добавила, что возрастного ценза нет даже в МГУ и СПбГУ, в отношении которых принят отдельный федеральный закон, наделяющий их особым правовым статусом.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина объяснила Москве 24, что вуз не имеет права законодательной инициативы. Однако оно есть у министерства науки и высшего образования РФ. Если там поддержат инициативу ректора "Синергии", то ведомство может направить предложение ввести возрастной ценз на рассмотрение в Госдуму, добавила она.

В то же время Абанкина считает нецелесообразным вводить строгие ограничения по возрасту на прием в вузы. Эксперт подчеркнула, что закон в первую очередь регулирует относительно массовые процессы, а случаи с юными вундеркиндами – скорее исключение из правил, они довольно редки.





Ирина Абанкина главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Предлагается поступать в вузы, как минимум с 16 лет. А почему не с 14 лет? Кто-то может освоить программу полной школы и в 14, и в 13 лет. Поэтому я бы не спешила придавать этой инициативе законодательный статус. Скорее я бы предложила ввести возрастное ограничение только в форме рекомендаций, чтобы вузы сами могли регулировать индивидуальные случаи.

При этом собеседница подчеркнула, что вузы, которые примут на учебу вундеркиндов, должны будут организовать психолого-педагогическое сопровождение, чтобы предотвращать негативные сценарии в их развитии и социализации.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает, что детям с ускоренным развитием необходимо проходить психолого-педагогическую экспертизу при поступлении в вуз, потому что баллы ЕГЭ не отражают одаренности детей. "Я не могу огласить баллы, которые получают дети Тепляковых по итогам института, но на самом деле это базовые баллы, которые не говорят о какой-то особой одаренности", – заключила омбудсмен в беседе с РИА Новости. Ярославская добавила, что они не отражают психологической сути ребенка.