В университете "Синергия" отреагировали на повторное поступление Алисы Тепляковой

11:45
Фото: Москва 24
В университете "Синергия" сообщили, что отец Алисы Тепляковой подал документы дочери по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование, сообщает "Газета.ру".
"Если гипотетически представить Алису студенткой, то встает вопрос: каким образом она будет проходить практику по направлению подготовки педагогическое образование, ведь в рамках этой программы предусмотрено ведение уроков в школе. Как 10-летний ребенок будет вести уроки в школе? Это нонсенс", – заявили в пресс-службе образовательного учреждения.
Кроме того, отмечается, что ректор "Синергии" обратился в министерство образования и науки с просьбой рассмотреть вопрос о возрастном цензе поступающих.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
В конце декабря отец девочки устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой, пока ждал свою дочь с экзамена. Мужчина утверждал, что аттестация по предмету проводилась с нарушениями процедуры. Тепляков заявил, что дочь готовилась к устной сдаче экзамена, однако ей не разрешили ответить на вопросы в такой форме. Девочка якобы провела в кабинете больше 20 минут, предусмотренных по регламенту, что и побудило отца искать дочь.
В вузе также рассказали, что во время экзамена юная первокурсница выбежала из аудитории, расстроившись из-за неправильного ответа.
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