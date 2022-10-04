Тепляковы рассказали, как изменились условия обучения их детей

Фото: YouTube/"Редакция"

Евгений и Наталия Тепляковы в своем блоге рассказали, как изменились условиях обучения их детей – десятилетней Алисы и восьмилетнего Хеймдалля – в вузах.

Семейная пара сообщила, что отец теперь может посещать занятия.

"Папа спокойно проходит на занятия, если есть такая необходимость, никто не усиливает охрану, чтобы его не пустить, никто не сливает видео Собчак", – говорится в сообщении семьи.

Поведение одногруппников также изменилось. Теперь, по словам членов семьи, они не провоцируют детей, молчат или обсуждают их между собой.

Кроме того, дети отвечают на семинарах и сдают работы. Восьмилетний сын супружеской пары недавно сдал экзамен по истории.

"И ни один вуз не слил ни детей, ни баллы", – рассказали Тепляковы.

Ранее стало известно, что Алису Теплякову не зачислили на бюджетную форму обучения в университет "Синергия". Абитуриентка подавала документы на бюджетные места по программам информационные системы и технологии и педагогическое образование, сообщили в вузе.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!