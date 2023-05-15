Суд отказался взыскать с МГУ деньги за обучение Тепляковой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зюзинский суд Москвы отклонил иск семьи Алисы Тепляковой о взыскании с Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) денег, потраченных на обучение ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Точная сумма взыскания неизвестна, но ранее мать Тепляковой сообщала, что учеба стоит больше 391 тысячи рублей в год.

В 2021 году Алиса Теплякова в возрасте восьми лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии, информатике и получила аттестат в московской школе № 626. Позже она поступила на платное отделение факультета психологии МГУ.

В декабре того же года отец студентки Евгений Тепляков устроил драку в здании факультета, а также напал на заведующего кафедрой. Позднее в университете рассказывали, что девочка не появлялась на зимней сессии.

В июле 2022 года Тепляков подал документы на Алису Теплякову и ее брата Хеймдалля в университет "Синергия".

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